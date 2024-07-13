Жилой дом загорелся на улице Инженерной на северо-востоке Москвы

Пожар разгорелся на чердаке жилого дома на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.
ЧП произошло в доме № 20 на улице Инженерной, огнем охватило чердак в четырехэтажном жилом доме. Здание кирпичное, газифицированное. По информации источника, с чердака валит густой черный дым.
На место происшествия подъехали пожарные автомобили, полиция. Официальной информации пока не поступало.
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В районе Орехово-Борисово Северное утром загорелось 22-этажное здание. В лифте горящего здания на высоте 15-го этажа оказались заблокированы несколько детей, их затапливало водой от тушения пожара. Для вызволения застрявших вызвали лифтовые службы.