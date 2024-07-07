Жилой дом сошел со свай в Архангельске

Фото: РИА «Новости»

Жилой дом сошел со свай на улице Куликова в Архангельске. Эвакуировали 12 человек, сообщило РИА «Новости».

«Трех человек эвакуировали силами службы из аварийного дома № 1 по улице Романа Куликова, еще девять эвакуировались самостоятельно», — отметили в сообщении.

Сейчас на месте продолжают работать спасатели, по предварительным данным, пострадавших в результате схода свай нет.

Ранее в Тверской области под рухнувшим потолком дома чуть не погибла жительница деревни Дели. Женщина пролежала под завалами более двух суток. Спасателей вызвали коллеги, обеспокоенные ее отсутствием на работе. Пострадавшая попала в больницу с переломами обеих ног.

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