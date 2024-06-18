Россиянка два дня пролежала под завалами своего дома в Тверской области

Фото: РИА «Новости»

Россиянка чуть не погибла под рухнувшим потолком собственного дома в деревне Дели в Тверской области. Спасти женщину помогли бдительные коллеги. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

По данным ведомства, из-за обрушившегося потолка пострадавшая оказалась заблокирована в собственном доме. Под завалами она пролежала более двух суток. Спасателей вызвали коллеги женщины, обеспокоенные ее отсутствием на работе.

«Спасатели МЧС России извлекли из-под обрушившегося потолочного перекрытия частного дома женщину и передали медикам. В результате происшествия у пострадавшей диагностированы переломы обеих ног», — рассказали в МЧС.

На прошлой неделе в Шебекине Белгородской области в результате атаки ВСУ обрушился подъезд жилого дома. Спасатели разобрали около 300 кубометров строительного мусора и извлекли из-под завалов тела четырех погибших. Еще семь человек пострадали.

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