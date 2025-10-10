Водитель каршеринга протаранил троллейбус в Новосибирске
Авария с участием каршерингового автомобиля и троллейбуса произошла в Октябрьском районе Новосибирска. Пострадали три человека, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
По предварительным данным, ДТП случилось около 15:05 на улице Кирова. Водитель арендованного автомобиля выехал на встречку и лоб в лоб влетел в троллейбус.
Медицинская помощь понадобилась водителю и двум пассажирам каршеринга — женщине и малолетнему ребенку. Пострадавших доставили в больницу.
Прокуратура Октябрьского района взяла на контроль расследование дорожного происшествия. Проводится проверка для установления всех обстоятельств ДТП.
