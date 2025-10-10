Водитель каршеринга протаранил троллейбус в Новосибирске

Три человека пострадали в ДТП каршеринга с троллейбусом в Новосибирске

Авария с участием каршерингового автомобиля и троллейбуса произошла в Октябрьском районе Новосибирска. Пострадали три человека, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По предварительным данным, ДТП случилось около 15:05 на улице Кирова. Водитель арендованного автомобиля выехал на встречку и лоб в лоб влетел в троллейбус.

Медицинская помощь понадобилась водителю и двум пассажирам каршеринга — женщине и малолетнему ребенку. Пострадавших доставили в больницу.

Прокуратура Октябрьского района взяла на контроль расследование дорожного происшествия. Проводится проверка для установления всех обстоятельств ДТП.

В минувший четверг пьяный водитель Volkswagen Polo врезался в толпу пешеходов рядом с остановкой «Октябрьский универмаг» в Новосибирске.

В результате аварии травмы получили шесть человек.