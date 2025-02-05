Глава правительства Швеции Ульф Кристенсен на пресс-конференции высказался о смертельной стрельбе у школы в Эребру. Трансляцию его речи CNN-News18 разместил на YouTube.

Премьер назвал происшествие в школе «самой страшной массовой стрельбой в истории Швеции».

«Мы стали свидетелями жестокого, смертельного насилия над совершенно невинными людьми», — добавил Ульф Кристенсен

Стрельба в школе в городе Эребру произошла во вторник, 4 февраля. Несколько десятков учеников вместе с учителями смогли укрыться в соседнем ресторане. Очевидцы рассказали, что в школу вошел человек в маске.

Позднее шведская полиция объявила, что при стрельбе погибли не менее 10 человек. Среди них, предположительно и сам нападавший.

Министр юстиции Швеции Гуннар Строммер указал, что нападавший не был известен полиции. Власти королевства до сих пор не знают, почему он пошел на массовый расстрел.