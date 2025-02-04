Пять человек пострадали в результате стрельбы рядом со шведской школой

В результате стрельбы в районе школе в шведском городе Эребру пострадали пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

«В школе произошла стрельба.<…> Масштабы ущерба неясны. <…> Подтверждено, что пять человек получили огнестрельные ранения», — заявили в ведомстве.

По данным правоохранителей, неизвестный открыл стрельбу днем 4 февраля. Состояние пострадавших не уточняется. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб города и скорой помощи. Полицейские рекомендовали местным жителям не покидать дома и не приближаться к школе, так как спасательная операция еще продолжается.

Следователи возбудили дело о покушении на убийство, поджоге и тяжком преступлении с применением оружия.

Телеканала SVT сообщил, что в школе Campus Risbergska, в районе которой произошла стрельба, ведется обучение взрослых.

Накануне пожилой мужчина устроил стрельбу во время соревнований в техасской школе Pasadena Memorial High School. В результате стрельбы пострадал один человек. Родители обезвредили стрелка до появления полиции.