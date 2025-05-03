Жестокое ДТП произошло в Подмосковье, байкер отправился в больницу

Источник 360.ru: мотоциклист пострадал в ДТП в Подмосковье

На территории НАО Москвы, в поселении Филимонковское, произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Авария случилась на улице Харлампиева в районе шоссе Ракитки. По предварительной информации, водитель Kia Sportage не справился с управлением и врезался в опору уличного освещения. На проезжей части находился и мотоцикл.

В результате происшествия пострадал мотоциклист — мужчина 1977 года рождения. Характер его травм еще уточняется, водителя байка госпитализируют.

Информации о водителе Kia Sportage пока нет. Доподлинно неизвестно, что именно привело к ДТП.

На месте ДТП начнут работу сотрудники ГИБДД. Они установят обстоятельства и причины аварии.

Ранее в субботу, 3 мая, крупная авария произошла и в Лефортовском тоннеле. Здесь столкнулись несколько автомобилей. Из-за ДТП образовалась пробка длиной в 2,3 километра.