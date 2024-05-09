Жестоко избитого пса Батона не смогли спасти в Москве | 360°

Происшествия 09 мая 2024, 16:00 Жестоко избитого пса Батона не смогли спасти в Москве Зоозащитники сообщили о гибели избитого в Москве пса Батона

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Жестоко избитый в Москве пес по кличке Батон скончался. Его обнаружили в тяжелом состоянии утром 8 мая близ рынка во 2-м Южнопортовом проезде. Волонтеры отвезли животное в клинику, но травмы, которые нанесли собаке, оказались слишком серьезными.

«Батон сегодня утром скончался, всю ночь показатели были нестабильные, постоянно прыгали глюкоза и давление, под утро поднялась высокая температура», — сообщила автор Telegram-канала «Iran_animals20. Помощь животным. Одинцовский район».

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Женщина добавила, что до последнего надеялась, что Батону смогут помочь.

Днем ранее зоозащитники, которые обнаружили собаку, сообщали, что животное жестоко избили, связали лапы, а затем окунули в бочку с бетоном.