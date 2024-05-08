«Окунали в бочку с цементом». Найденную на юго-востоке Москвы собаку жестоко избили | 360°

Эксклюзив 08 мая 2024, 15:47 «Окунали в бочку с цементом». Найденную на юго-востоке Москвы собаку жестоко избили Найденного во 2-м Южнопортовом проезде Москвы пса окунали в бочку с бетоном

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Пострадавшую собаку, которую нашли утром 8 мая близ рынка во 2-м Южнопортовом проезде в Москве, доставили в клинику. Версию о том, что животное могло пострадать под колесами машины, отвергли. Судя по всему, псу связали лапы, избили и окунули в бочку с цементом, сообщил один из волонтеров.

«Мы сейчас в клинике, его не машина сбила. Я сейчас попробую связаться, чтобы камеры (видеонаблюдения) подняли. У него перевязаны были задние и передние лапы, это прямо видно, его избили, удары наносили по голове, переломов нет», — пояснила женщина.

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По ее словам, помимо избиения, собаку пырнули, а потом окунули в бочку с цементом. Животное сейчас в тяжелом состоянии.

«Его попробуют отмыть. У него все колом стоит, весь этот цемент. Будут как-то отмывать. Глюкозу делать. [Выявлена] черепно-мозговая травма, голова отбита. Пока жду врача», — добавила волонтер.