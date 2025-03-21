Жесточайшие раны. Разъяренный медведь растерзал пенсионера в Башкирии

Медведь напал на мужчину в лесу в Башкирии

В лесу неподалеку от Баймака на 62-летнего жителя села напал медведь. Разъяренный хищник нанес пенсионеру ужасные раны, сообщил глава республиканского Минздрава Айрат Рахматуллин в своем официальном Telegram-канале .

Добраться до ближайшей больницы пострадавшему удалось самостоятельно. Ему помогла жена. Супруги рассказали врачам о нападении зверя.

Пенсионера экстренно госпитализировали в центральную районную больницу Баймака. Там пациента сразу осмотрели врачи нескольких профилей. Подключили к консилиуму онлайн и челюстно-лицевого специалиста.

Медики оценили состояние раненого зверем мужчины как крайне тяжелое. У него зафиксированы множественные рвано-ушибленные раны, переломы и сильнейший болевой шок.

Пенсионера уже направили в реанимацию. Медики борются за его жизнь, прогнозов врачи пока не дают. Возможно, пострадавшему потребуется перевод в столицу республики.

Ранее медведь ворвался в палатку и сорвал лицо американке.