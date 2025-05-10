Жесткое ДТП произошло в Петербурге. Байкер попал в реанимацию

78.ru: мотоциклист врезался в легковушку в Приморском районе Петербурга

Мотоцикл врезался в легковой автомобиль в Приморском районе Санкт-Петербурга. Пострадал 26-летний байкер, сообщило 78.ru.

По данным издания, из-за аварии машины с мотоциклом трехчасовая пробка растянулась на улице Савушкина.

На момент приезда скорой помощи пострадавший находился в тяжелом состоянии. По словам очевидцев, авария произошла в тот момент, когда машина разворачивалась.

На месте ДТП работают правоохранители и экстренные службы. Водителя мотоцикла госпитализировали с травмами средней степени тяжести, он находится в реанимации.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

«Мотоциклиста <…> увезли в Мариинскую больницу, живой, средней тяжести, закрытый перелом правой ноги. <…> Родных и близких в Питере нет никого», — сообщили в группе «Мотосолидарность ДТП» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее два мотоциклиста и автомобиль столкнулись и снесли автобусную остановку в Москве, сообщал телеканал «Звезда». Обошлось без пострадавших. В Удмуртии пьяный мотоциклист пострадал в ДТП с иномаркой.