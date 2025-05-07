Пьяный мотоциклист пострадал по вине нарушителя на иномарке в Удмуртии

Мужчина пострадал в дорожной аварии на территории удмуртского села Сюмси. Об этом сообщил Udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции региона.

Согласно данным ведомства, 43-летний водитель Renault Logan столкнулся с мотоциклом, нарушив ПДД при выезде на главную дорогу. В результате 38-летний байкер получил травмы.

Выяснилось, что пострадавший находился в состоянии опьянения и управлял незарегистрированным транспортом. В отношении мужчины составили шесть протоколов.