Пьяный мотоциклист пострадал по вине нарушителя на иномарке в Удмуртии
Мужчина пострадал в дорожной аварии на территории удмуртского села Сюмси. Об этом сообщил Udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции региона.
Согласно данным ведомства, 43-летний водитель Renault Logan столкнулся с мотоциклом, нарушив ПДД при выезде на главную дорогу. В результате 38-летний байкер получил травмы.
Выяснилось, что пострадавший находился в состоянии опьянения и управлял незарегистрированным транспортом. В отношении мужчины составили шесть протоколов.
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