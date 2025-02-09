Жесткое ДТП произошло в Новой Москве, погиб человек

В самом большом по площади административном округе Москвы, Троицком, произошло жесткое ДТП. Об этом сообщили источники 360.ru.
Предварительно, аварию зафиксировали в поселении Щаповское. Вероятно, водитель Hyundai не справился с управлением и врезался в столб.
Источник редакции добавил, что ДТП произошло неподалеку от съезда с эстакады. К месту происшествия вызвали автомобиль скорой помощи.
В ДТП погиб один человек. Его личность пока не установлена.
Ранее в воскресенье, 9 февраля, автобус и три легковых автомобиля столкнулись в Южном Бутово.
Детскую музыкальную школу в Красногорске отремонтируют к 1 сентября
У мужа осудившей отсрочку депутата Рады нашли бронь
Две новые экспозиции открылись в Центре культуры и искусств в Электроуглях
Подмосковные студенты примут участие в проекте о развитии агропромышленного комплекса
Не «новое золото», а рабство. Социолог Козырев — о месте женщин на рынке труда
Кафе загорелось на востоке Москвы
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте