В Южном Бутове столкнулись автобус и три легковушки

ДТП с участием трех автомобилей и городского автобуса произошло в московском районе Южное Бутово. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Авария случилась на Южнобутовской улице, автомобили задели фонарь. По данным источника, есть пострадавшие.

«Фонарь упал, провода оборвались», — рассказал собеседник 360.ru.

Разлива топлива не произошло. Подробности о количестве и состоянии пострадавших пока не поступали.

Ранее крупное ДТП произошло в Кабардино-Балкарии — в Зольском районе врезались друг в друга автобус, два грузовика и легковая машина. Столкновение случилось на 30-м километре автодороги «Обход Пятигорска». В результате пострадали четыре человека: оба водителя и пассажиры автобуса.

UPD: Источник 360.ru подтвердил, что в аварии пострадали шесть человек. Все они были пассажирами автобуса. На месте находятся семь машины скорой помощи.

По данным собеседника 360.ru, в момент ДТП в автобусе находились порядка 17 человек. Пятерых пострадавших отправили в больницы, двое от госпитализации отказались. Из-за аварии полоса объезда действует только по встречной, движение регулируют сотрудники ДПС.