Жесткое ДТП произошло в Москве, улицу перекрыли

Источник 360.ru: в Москве при столкновении двух авто пострадали четыре человека

На юго-востоке российской столицы произошло серьезное ДТП с участием Kia и Honda. Об этом сообщил источник 360.ru.

Автомобили столкнулись вечером в понедельник, 12 мая, в районе Рязанского проспекта — неподалеку от улицы Васильцовский стан, 12. Очевидцы запросили срочный вызов бригады скорой помощи.

Прибывшие на место специалисты извлекли из Honda водителя и двух пассажиров. Все трое госпитализированы.

Из Kia вышел один человек. Его также отправили в больницу, всего пострадали четверо. Из-за аварии улицу Васильцовский Стан полностью перекрыли.

Обстоятельства аварии уточняются, о состоянии пострадавших официально пока не сообщалось.

Ранее в Министерстве транспорта Московской области определили самые частые причины ДТП с начала 2025 года. Причиной аварий, как правило, становились невнимательность водителей и превышение скорости.