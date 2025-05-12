Минтранс Подмосковья назвал самые частые причины ДТП с начала года

С начала года в Подмосковье произошло 970 аварий с пострадавшими и погибшими — это на 4% больше, чем за тот же период прошлого года. В Минтрансе региона сообщили, что в этих ДТП погибло 208 человек, еще более тысячи получил травмы.

По сравнению с прошлым годом число погибших выросло на 56%, а количество раненых немного сократилось — на 6%. В ведомстве подчеркнули, что в марте удалось приостановить рост числа аварий — помогли оперативные меры: снижение скоростного режима возле пешеходных переходов за пределами городов и контроль за состоянием тяжело пострадавших.

«Самые частые виды дорожных аварий в Подмосковье — это столкновения и наезды на пешеходов. Причиной этих аварий чаще всего являются невнимательность участников дорожного движения, превышение скорости и несоблюдение дистанции. С начала года мы также видим рост следующих видов ДТП: съезды с дороги — в два раза, наезды на препятствие — на 40%, наезды на велосипедистов — на 70%, также выросло число ДТП с СИМ и питбайками», — прокомментировал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Чтобы снизить аварийность, Госавтоинспекция продолжает проводить профилактические рейды и акции. С 21 апреля по 18 мая в регионе проходит кампания «Безопасная мобильность». В этом году она акцентирует внимание на проблеме выезда несовершеннолетних на питбайках на дороги.