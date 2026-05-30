Жесткое ДТП на МКАД застопорило движение по трем полосам

На 26-м километре МКАД произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла

На юге Москвы произошло серьезное ДТП с участием мощного спорткара. На внутренней стороне 26-го километра МКАД столкнулись автомобиль Ford Mustang и мотоцикл Honda, сообщил источник 360.ru.

В результате сильного удара пострадал один человек — сам мотоциклист. К месту происшествия быстро приехала скорая помощь, медики начали осматривать раненого прямо на дороге.

Из-за аварии на трассе сразу выросла большая пробка. Участники столкновения полностью перекрыли три полосы движения из шести, включая обочину. Сейчас на месте работают инспекторы ДПС. Они устанавливают, кто именно нарушил правила.

На Ангарской улице в Москве 28 мая также произошло крупное ДТП. Экскаватор-погрузчик врезался в скутер, на нем ехали трое подростков. Один из них получил тяжелые травмы. Ситуацию взяла на контроль прокуратура Северного округа российской столицы.