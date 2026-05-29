Прокуратура взяла на контроль установку обстоятельств ДТП с подростками в Москве

Прокуратура Северного административного округа Москвы взяла на контроль установку обстоятельств ДТП с несовершеннолетними. Оно произошло вечером 28 мая на Ангарской улице.

Как рассказали в прокуратуре, вечером 28 мая экскаватор-погрузчик столкнулся со скутером, на котором передвигались трое подростков.

В результате пострадали юноши 2008, 2009 и 2010 годов рождения. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.

«Здоровью одного из пострадавших причинен тяжкий вред. 16-летний водитель скутера место дорожной аварии покинул, но вскоре был установлен», — рассказали в ведомстве.

Ход и результаты процессуальной проверки будут на контроле в прокуратуре.