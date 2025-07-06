Жертвой пожара в многоэтажке Егорьевска стал задохнувшийся от дыма кот

Пожар в квартире на третьем этаже многоэтажки Егорьевска привел к сильному задымлению. Как рассказали 360.ru местные жители, густой черный дым окутал сразу несколько этажей.

В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия. От огня в горящей квартире вылетели окна, а внутри помещения все сгорело.

По словам жителей, от пламени, дыма и воды пожарных пострадали две квартиры и подъезд. Сейчас люди начали массовую уборку. Также жители пожаловались, что в одной из квартир погиб кот, надышавшись дымом.

По неподтвержденным данным, огонь возник из-за непотушенной сигареты заснувшего владельца сгоревшей квартиры. Но где он сейчас, местные жители не знают.

В минувшую пятницу, 5 июля, в Подольске загорелся склад насосного оборудования. По неподтвержденным данным, помещение принадлежит компании «Проинвест». Для тушения огня на место прибыли пожарные службы.