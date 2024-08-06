Жертвой ДТП в Краснодарском крае стал ребенок

МЧС: в автомобильной аварии у Армавира погибли взрослый и ребенок

Четыре автомобиля столкнулись на автодороге «Кавказ» около Армавира, в результате погибли два человека, в том числе ребенок. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, в ДТП пострадали 11 человек. После смертельной аварии возбудили уголовное дело.

В пресс-службе Следственного комитета по Краснодарскому краю отметили, что ДТП произошло днем, пострадавшим оказывают медпомощь. Точное количество полученных ими травм и степень тяжести пока устанавливаются.

На место прибыл следователь СКР по краю, ведомство выяснит все обстоятельства смертельного ДТП.

Ранее большегруз врезался в автомобиль Kia Ceed на дороге в Новошахтинске Ростовской области. В результате легковушку смяло, погибли 39-летняя женщина и мальчик шести лет. Из-за аварии также пострадали трое детей, их доставили в больницу.