Авария с большегрузом унесла жизни женщины и ребенка на трассе в Ростовской области

Смертельная авария произошла на трассе в Новошахтинске Ростовской области. Об этом сообщила RostovGazeta.ru со ссылкой на УГИБДД по региону.

Согласно данным ведомства, водитель КамАЗа при повороте налево не уступил дорогу машине Kia Ceed. В результате большегруз буквально смял иномарку.

Жертвами ДТП стали 39-летняя женщина и мальчик шести лет. Кроме того, различные травмы получили трое детей. Им потребовалась госпитализация.

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