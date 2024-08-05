Авария с большегрузом унесла жизни женщины и ребенка на трассе в Ростовской области

Смертельная авария произошла на трассе в Новошахтинске Ростовской области. Об этом сообщила RostovGazeta.ru со ссылкой на УГИБДД по региону.

Согласно данным ведомства, водитель КамАЗа при повороте налево не уступил дорогу машине Kia Ceed. В результате большегруз буквально смял иномарку.

Жертвами ДТП стали 39-летняя женщина и мальчик шести лет. Кроме того, различные травмы получили трое детей. Им потребовалась госпитализация.