Жертвами взрыва в Копейске стали четыре человека

Как минимум четыре человека погибли в результате взрыва, прогремевшего на предприятии в Копейске. Об этом в Telegram-канале заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Он добавил, что еще несколько человек пострадали. Также глава региона опроверг информацию, что взрыв мог произойти из-за атаки беспилотника.

«В настоящий момент версия прилета БПЛА не подтверждается», — подчеркнул он.

Ранее губернатор сообщил, что на место ЧП прибыли все оперативные службы. В связи со взрывом на заводе развернули штаб. Глава региона добавил, что угрозы жителям города и гражданским объектам нет. Также Текслер пообещал обновлять данные происходящем в Копейске по мере поступления.

Видео с ЧП появилось в распоряжении 360.ru. На кадрах было видно мощный пожар и поднимающийся столб дыма. Очевидец рассказал, что взрыв прозвучал в стороне завода «Пластмасс».