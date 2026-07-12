Жертвами стрельбы на фестивале сальсы в Торонто стали два человека

Неизвестные устроили стрельбу на фестивале сальсы в Торонто — главном канадском мероприятии, посвященном латиноамериканской культуре. Об этом сообщила полиция города.

В результате перестрелки двое человек погибли, еще шестеро получили ранения. Правоохранители устанавливают личности подозреваемых и обстоятельства случившегося.

По данным CP24, стрельбу вечером 11 июля могли устроить двое мужчин. В момент ЧП на фестивале присутствовали тысячи человек. Когда прозвучали выстрелы, гости мероприятия устроили давку, пытаясь его покинуть.

Ранее огонь по людям открыл ученик школы в Турции. В городе Кахраманмараш подросток убил трех школьников и учителя, а также ранил как минимум 20 человек. После нападения он свел счеты с жизнью. Губернатор провинции Мюкеррем Унлюэр отметил, что оружие, скорее всего, принадлежало отцу школьника.