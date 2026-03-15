Жертвами страшного ДТП под Новосибирском стали пять человек

Пять человек погибли в ДТП в Болотнинском районе под Новосибирском

Вечером 14 марта в Болотнинском районе Новосибирской области произошла авария с участием грузового автомобиля и микроавтобуса, погибли пять человек. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД по региону.

На 109-м километре трассы Р-255 микроавтобус Mercedes выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком МАН.

На месте погибли двое мужчин 2006 года рождения, в карете скорой помощи умерла 22-летняя девушка. В больницу экстренно доставили молодых мужчину и женщину, они скончались, несмотря на усилия врачей.

СК завел уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть трех человек», водителя микроавтобуса задержали.

Днем ранее четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Челябинской области.