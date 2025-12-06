Жертвами столкновения автобуса и фуры в Турции стали шесть человек

Автобус столкнулся с фурой на трассе в Турции, погибли шесть пассажиров

В Турции произошла крупная авария с участием общественного транспорта. При столкновении пассажирского автобуса с грузовиком погибли шесть человек, пострадали еще 11, сообщила газета Hürriyet .

ДТП случилось в провиции Османие, на трассе Адана — Газиантеп. Автобус врезался в фуру, следовавшую в том же направлении.

Из-за аварии движение на участке трассы пришлось перекрыть. Остальной транспорт пропускали по одной полосе.

Местные правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно, что автомобиль врезался в толпу людей во Франции. Пострадали как минимум 19 человек.