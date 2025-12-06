Автомобиль врезался в толпу людей во Франции

Le Parisien: 19 человек пострадали после наезда машины на толпу во Франции

Во французском городе Сент-Анна автомобиль наехал на толпу собравшихся на рождественское мероприятие людей, пострадали минимум 19 человек. Об этом сообщило издание Le Parisien .

ЧП произошло в центре города, на площади Шельшер, рядом с церковью и ратушей. Из получивших травмы трое, в том числе 10-летний ребенок, находятся в критическом состоянии.

Свидетели происшествия не исключили, что в момент наезда водитель автомобиля был без сознания и потерял контроль над управлением.

Однако правоохранители придерживаются версии, что управлявший машиной находился в наркотическом или алкогольном опьянении. Его оперативно задержали, расследование причин аварии продолжается.

