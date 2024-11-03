Четыре человека погибли в результате пожара в дачном доме в Сургуте, сообщила пресс-служба МЧС России. На месте ЧП работали 15 спасателей.
В числе погибших — двое несовершеннолетних, годовалый мальчик и трехлетняя девочка. Жертвами пожара также стали 27-летняя девушка и 56-летний мужчина.
Специалисты устанавливают обстоятельства случившегося.
В ночь на 3 ноября сгорел частный дом в Ростовской области. Погибли трое членов семьи — мужчина и двое детей, трехлетняя девочка и четырехлетний мальчик.
Жертвами пожара в Сургуте стали четыре человека
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