Жертвами пожара в Сургуте стали четыре человека

МЧС: в Сургуте сгорел дачный дом, погибли четыре человека

Четыре человека погибли в результате пожара в дачном доме в Сургуте, сообщила пресс-служба МЧС России. На месте ЧП работали 15 спасателей.

В числе погибших — двое несовершеннолетних, годовалый мальчик и трехлетняя девочка. Жертвами пожара также стали 27-летняя девушка и 56-летний мужчина.

Специалисты устанавливают обстоятельства случившегося.

В ночь на 3 ноября сгорел частный дом в Ростовской области. Погибли трое членов семьи — мужчина и двое детей, трехлетняя девочка и четырехлетний мальчик.