Мужчина и двое детей погибли при пожаре в Ростовской области, спаслась только мать

МСЧ: при пожаре в селе Александровка погибли мужчина и двое детей-погодок

Пожар в частном жилом доме в селе Александровка Ростовской области унес жизни двоих детей и взрослого мужчины. Спаслась только мать, успевшая выбежать на улицу, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Пожарного извещателя в жилье не было. Дети остались наедине с бедой», — отметили спасатели.

Приехавшие на вызов огнеборцы нашли в доме тела трехлетней девочки, четырехлетнего мальчика и 43-летнего мужчины.

Ранее женщина и ребенок погибли при пожаре в частном доме в Тюменской области. Огонь охватил все здание, веранду и пристройки.