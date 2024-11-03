Пожар в частном жилом доме в селе Александровка Ростовской области унес жизни двоих детей и взрослого мужчины. Спаслась только мать, успевшая выбежать на улицу, сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Пожарного извещателя в жилье не было. Дети остались наедине с бедой», — отметили спасатели.
Приехавшие на вызов огнеборцы нашли в доме тела трехлетней девочки, четырехлетнего мальчика и 43-летнего мужчины.
Ранее женщина и ребенок погибли при пожаре в частном доме в Тюменской области. Огонь охватил все здание, веранду и пристройки.
Госдума рассмотрит законопроект, запрещающий продавать детям зажигалки
Объекты инфраструктуры получили повреждения в Запорожской области после 266 взрывов
Украинский подполковник допустил причастность ДРГ ВСУ к теракту в «Крокусе»
Мужчина и двое детей погибли при пожаре в Ростовской области, спаслась только мать
Украину призвали к мирным переговорам с Россией вместо требований о новых поставках
Медведев предрек Трампу судьбу Кеннеди
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте