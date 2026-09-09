Жертвами пожара в Щелкове стали два человека

СК: при пожаре на складе в Щелкове погибли два человека

Жертвами пожара на территории складского помещения в Щелкове стали два человека. Об этом сообщила пресс-служба СК Московской области.

ЧП случилось минувшей ночью в здании по улице Заводской. После ликвидации возгорания спасатели обнаружили тела двух человек.

Следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Предварительной причиной могло стать неосторожное обращение с огнем.

На месте происшествия работают криминалисты СК, они проводят осмотр территории и готовят назначение пожарно-технической и судебно-медицинской экспертиз.

В МЧС Московской области сообщали, что площадь распространения огня составила около 1,8 тысячи метров. На месте ЧП работали 22 единицы техники и 59 специалистов.