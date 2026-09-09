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    Склад вспыхнул в Подмосковье

    МЧС Подмосковья: в Щелкове загорелся склад на площади 1,8 тысячи «квадратов»

    МЧС Московской области / «Макс»
    Фото: МЧС Московской области / «Макс»

    Пожар произошел в складском здании в городском округе Щелково Московской области. По предварительным данным, огонь охватил 1,8 тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону.

    Возгорание произошло на улице Заводской. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что склад использовали для хранения пластиковой продукции.

    Огонь распространился внутри ангара и на фасад здания. Для ликвидации пожара привлекли 59 специалистов и 22 единицы техники. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка в здании.

    Информация о причинах возгорания и возможных пострадавших уточняется.

    Днем ранее возгорание ликвидировали на складе в Павловском Посаде.