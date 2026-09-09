Склад вспыхнул в Подмосковье
МЧС Подмосковья: в Щелкове загорелся склад на площади 1,8 тысячи «квадратов»
Пожар произошел в складском здании в городском округе Щелково Московской области. По предварительным данным, огонь охватил 1,8 тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону.
Возгорание произошло на улице Заводской. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что склад использовали для хранения пластиковой продукции.
Огонь распространился внутри ангара и на фасад здания. Для ликвидации пожара привлекли 59 специалистов и 22 единицы техники. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка в здании.
Информация о причинах возгорания и возможных пострадавших уточняется.
Днем ранее возгорание ликвидировали на складе в Павловском Посаде.