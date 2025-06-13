Жертвами пожара в Подмосковье стали пятеро детей

МЧС: в Орехово-Зуеве из-за пожара погибли пять детей

В результате пожара в частном доме в Орехово-Зуевском городском округе погибли пять детей. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе МЧС по Московской области.

Пожар разгорелся в поселке Куровское.

«До прибытия спасателей была госпитализирована женщина. К сожалению, при тушении обнаружены тела пятерых детей: одномесячного, годовалого, девяти, 11 и 17 лет», — отметили в ведомстве.

Площадь возгорания составила 72 квадратных метра. По данным МЧС, в доме не было пожарного извещателя. На ликвидацию ЧП ведомство направило 16 специалистов и четыре единицы техники.

Ранее пожар вспыхнул на рынке в Красногорске. Огнеборцы потушили несколько павильонов.