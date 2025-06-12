В Красногорске на рынке произошел пожар

Пожар разгорелся на улице Светлой в Красногорске. Загорелись павильоны на рынке, сообщил 360.ru очевидец.

Очевидец отметил, что три пожарные машины быстро справились с возгоранием, основной очаг потушили оперативно.

Сергей Еременко — местный житель — оказался очевидцем произошедшего, он предоставил 360.ru фотоматериалы с места происшествия. На кадрах видно, что в небо поднимается столб темного дыма.

На северо-востоке Москвы нетрезвый мужчина поджег квартиру, избил хозяйку и угрожал выпрыгнуть из окна. Из квартиры валил густой черный дым. Сосед рассказал, что пострадавшая выскочила из квартиры и попросила у него помощи, она была вся в крови.

Накануне в Харькове загорелось здание военкомата, сообщили «Известия». Украинские СМИ написали о сильном задымлении в месте пожара.