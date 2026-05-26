Жертвами пожара в Омской области оказались дети погибшего в зоне СВО военного

Отец троих детей, жизни которых унес пожар в Омской области, погиб в зоне СВО. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета.

Мужчина погиб в прошлом году.

Пожар в частном доме в селе Юрьевка разгорелся утром 26 мая. В доме находились хозяйка с годовалым сыном и дочерьми двух и пяти лет, а также ее 35-летняя подруга с сыном-подростком. Причиной, возможно, стало короткое замыкание электропроводки.

Возгорание заметил прохожий, к моменту прибытия МЧС уже горела кровля, людей спасти не удалось.

Следственный комитет по Омской области возбудил уголовное дело по факту пожара. Причину ЧП установят в ходе проведения экспертизы.