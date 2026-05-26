По факту пожара в Омской области возбудили уголовное дело

Следственный комитет по Омской области возбудил уголовное дело по факту по факту пожара, в результате которого погибли шесть человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Жертвами ЧП стали в том числе четверо детей.

«Во время пожара погибли 25-летняя хозяйка домостроения, ее годовалый сын и две дочери, двух и пяти лет, а также 35-летняя подруга с 14-летним сыном», — отметили в СК.

Следствие устанавливает причины и обстоятельства случившегося.

Заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Омской области Дмитрий Скворцов рассказал, что пожар произошел утром в одноэтажном доме в селе Юрьевка. О возгорании сообщил очевидец. Когда на место прибыли сотрудники МЧС, уже горела кровля.

Площадь пожара составила 67 квадратных метров. Для ликвидации ЧП привлекли 25 специалистов и 11 единиц техники.