Жертвами пожара в многоэтажке в Подольске стали три человека

Мощный пожар разгорелся в одной из квартир на третьем этаже дома в Подольске. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного Следственного комитета.

Задымление распространилось на несколько квартир, расположенных выше. В результате ЧП от угарного газа погибли две женщины и один мужчина. Также от пожара пострадали двое жильцов, их госпитализировали.

По факту ЧП возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Предварительно, причиной пожара стала аварийная работа электроприборов. Ход расследования проконтролирует региональная прокуратура.

Ранее взрыв газа произошел в жилом четырехэтажном доме на улице Ильича в Первоуральске. Детонация случилась в одной из квартир, пламя распространилось на соседние. Из здания самостоятельно эвакуировались пять жильцов, еще двух спасли пожарные. В результате ЧП пострадал один человек.

Площадь пожара составила 35 квадратных метров, для тушения МЧС задействовало 16 специалистов и шесть единиц техники.