Взрыв газа произошел в жилом доме в Первоуральске, горят три квартиры
Пожарные Первоуральска приступили к тушению пожара в жилом доме на улице Ильича после взрыва газа. Об этом сообщила пресс-служба свердловского главка МЧС.
В ведомстве уточнили, что детонация произошла в квартире четырехэтажного здания, вырвавшееся пламя охватило три квартиры.
«Пожарные спасли двух человек. Пять жильцов эвакуировались самостоятельно. Предварительно, пострадал один человек», — заявили в пресс-службе.
По данным ведомства, огонь охватил 35 квадратных метров. Прибывшие на место 16 специалистов и шесть единиц техники ликвидировали пожар.
Житель соседнего дома в комментарии 360.ru заявил, что произошедший взрыв оказался достаточно сильным.
«Даже у меня квартира качнулась», — подчеркнул он.
По словам мужчины, жильцы, в помещении которых произошла детонация, «не самые трезвые люди».
