Взрыв газа произошел в жилом доме в Первоуральске, горят три квартиры

Пожарные Первоуральска приступили к тушению пожара в жилом доме на улице Ильича после взрыва газа. Об этом сообщила пресс-служба свердловского главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что детонация произошла в квартире четырехэтажного здания, вырвавшееся пламя охватило три квартиры. «Пожарные спасли двух человек. Пять жильцов эвакуировались самостоятельно. Предварительно, пострадал один человек», — заявили в пресс-службе.

По данным ведомства, огонь охватил 35 квадратных метров. Прибывшие на место 16 специалистов и шесть единиц техники ликвидировали пожар.

Фото: 360.ru

Житель соседнего дома в комментарии 360.ru заявил, что произошедший взрыв оказался достаточно сильным. «Даже у меня квартира качнулась», — подчеркнул он.

По словам мужчины, жильцы, в помещении которых произошла детонация, «не самые трезвые люди».

Фото: 360.ru

