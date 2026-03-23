Жертвами пожара в доме в центре Москвы стали три человека

МЧС: при пожаре в доме в центре Москвы погибли три человека

Ночью 23 марта пожар произошел в доме в центре Москвы, погибли три человека и четверо пострадали. Об этом сообщил в пресс-службе МЧС России.

Возгорание случилось в девятиэтажке на Николоямской улице. Огнеборцы ликвидировали огонь на площади 100 квадратных метров.

В МЧС уточнили, что спасли 19 человек, среди них пять детей. Всего в тушении участвовали 86 человек и 23 единицы техники.

Работу экстренных служб и правоохранительных органов на месте ЧП координирует Таганский межрайонный прокурор Илья Смольков, сообщила пресс-служба ведомства.

На прошлой неделе межэтажные перекрытия загорелись в доме на Новорязанской улице в столице. Спасатели вывели из дома около 20 человек, погибших не было.

До этого пожарные спасли четырех человек из горящего дома на юго-востоке Москвы. Пожар удалось оперативно потушить.