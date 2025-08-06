Жертвами отравления самодельной чачей в Сочи стали минимум пять человек

В Сочи жертвами отравления самодельной чачей стали минимум до пяти человек. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей. Один человек, по их словам, скончался еще неделю назад.

По предварительным данным, первыми пострадавшими стали супруги, отдыхавшие в отеле «Бархатные сезоны» в Адлере. Они якобы приобрели самодельную чачу на Казачьем рынке.

Мужчина погиб, его жена выжила. Еще один человек, по информации канала, мог умереть от употребления суррогатного алкоголя накануне.

Информация о погибших и пострадавших сейчас проверяется. Следственные органы возбудили уголовное дело.

По данным Shot, среди погибших от отравления самодельной чачей оказались супруги из Комсомольска-на-Амуре. Они вместе с двумя дочерьми отдыхали на море.

Алкоголь попробовали перед отъездом. По дороге домой женщина скончалась, а отец семейства умер позже в больнице Воронежа — после отказа почек, потери зрения и комы. У пары остались две несовершеннолетние дочери.