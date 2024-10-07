Жертвами массовой аварии на подмосковном участке трассы М-2 стали три человека

Столкновение четырех грузовиков и семи легковых автомобилей произошло на участке трассы М-2 «Крым» в городском округе Серпухов. Как сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД, на месте погибли три человека, еще трое получили травмы различной степени тяжести.

По предварительной информации, водитель фуры не справился с управлением и столкнулся с двигавшимися в попутном направлении тремя грузовиками и семью легковушками. В результате столкновения один из большегрузов перекрыл проезжую часть.

В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что у легковушек смяты передние части, столкнувшиеся грузовики перекрыли всю трассу. На место прибыли спасатели и сотрудники полиции.

Все обстоятельства аварии установят сотрудники Госавтоинспекции.

Пресс-служба прокуратуры Московской области уточнила, что, по предварительной оценке, на подмосковном участке трассы М-2 «Крым» столкнулись 12 машин. Ведомство взяло под контроль установку обстоятельств происшествия, а также ход и результаты процессуальной проверки.

Крупная авария произошла 7 октября на Кольцовском тракте Екатеринбурга. По данным областной Госавтоинспекции, водитель ВАЗ-211 наехал на ехавшую впереди легковушку Hyundai Solaris. От удара иномарку выбросило вперед на Kia Rio, а после от наезда на препятствие машина перевернулась.