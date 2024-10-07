Массовое ДТП произошло на Кольцовском тракте в Екатеринбурге

Массовое ДТП, в результате которого перевернулась одна из машин, произошло накануне на Кольцовском тракте в Екатеринбурге. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию Свердловской области.

Установлено, что водитель ВАЗ-211 не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с Hyundai Solaris, которую от удара откинуло на впереди движущийся Kia Rio. Далее водитель Hyundai наехал на препятствие, в результате чего машина перевернулась.

Информации о погибших и пострадавших не поступало.