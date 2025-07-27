Более 20 человек пострадали в аварии с туристическим автобусом в Башкирии

В Кигинском районе Башкирии туристический автобус из Удмуртии съехал в кювет и опрокинулся. Об этом сообщил глава республиканского Минздрава Айрат Рахматуллин.

По его словам, в результате ДТП пострадали более 20 человек. Семерых осмотрели врачи и назначили амбулаторное лечение. Еще 15 пассажиров доставили в Месягутовскую ЦРБ, восемь из них госпитализировали, двое находятся в тяжелом состоянии. Для помощи дополнительно вызвали врачей и медсестер, рассматривается эвакуация пострадавших в Уфу.

На месте работают сотрудники ГИБДД и бригады скорой помощи. В селе Верхние Киги организовали пункт временного размещения для туристов, которые не пострадали.

По предварительным данным Госавтоинспекции, 38-летний водитель автобуса Higer не справился с управлением, после чего транспорт съехал в кювет и опрокинулся.

Ранее в Раменском на трассе М‑5 «Урал» в ДТП погибли трое, включая девятилетнего ребенка. Грузовик врезался в два легковых автомобиля, стоявших на обочине после другой аварии.