Жертвами крушения самолета в Иллинойсе стали четыре человека

Легкомоторный самолет потерпел крушение в американском штате Иллинойс. Об этом сообщило агентство Associated Press .

В результате авиакатастрофы погибли четыре человека.

«Одномоторный самолет упал в поле в центральном Иллинойсе в субботу, все четыре человека, находившиеся на борту, погибли», — отметило издание.

По информации, Национального совета по безопасности на транспорте, при падении борт повредил линии электропередач.

Ранее легкомоторный самолет рухнул в Германии, в федеральной земле Нижняя Саксония. Борт упал на территории сталелитейного завода Salzgitter AG в Зальцгиттере, врезался в зону между двумя цехами и загорелся. В результате ЧП погибли два человека.

Представители завода рассказали, что из-за крушения самолета не стали останавливать производство. По их словам, предприятие понесло незначительный ущерб.