При крушении самолета на севере Германии погибли два пилота
Небольшой самолет разбился на севере Германии, оба пилота погибли. Об этом сообщило издание Bild.
Самолет упал на территорию сталелитейного завода Salzgitter AG в городе Зальцгиттер, федеральная земля Нижняя Саксония. Воздушное судно врезалось между двумя цехами, произошло возгорание.
«В 09:45 утра (10:45 по московскому времени — прим. ред.) пожарная бригада получила сигнал об аварии. Незадолго до этого двухместный самолет вылетел с аэродрома Зальцгиттер-Дрютте», — указали в материале.
По информации газеты, оба пилота погибли. Причины авиакатастрофы в издании не уточнили. Представители Salzgitter AG сообщили, что заводу нанесен незначительный ущерб, который не помешал производственному процессу.
В Нью-Йорке разбился легкомоторный самолет. На борту находились шесть человек. Воздушное судно направлялось в аэропорт округа Колумбия в Гудзоне.