При крушении самолета на севере Германии погибли два пилота

Небольшой самолет разбился на севере Германии, оба пилота погибли. Об этом сообщило издание Bild .

Самолет упал на территорию сталелитейного завода Salzgitter AG в городе Зальцгиттер, федеральная земля Нижняя Саксония. Воздушное судно врезалось между двумя цехами, произошло возгорание.

«В 09:45 утра (10:45 по московскому времени — прим. ред.) пожарная бригада получила сигнал об аварии. Незадолго до этого двухместный самолет вылетел с аэродрома Зальцгиттер-Дрютте», — указали в материале.

По информации газеты, оба пилота погибли. Причины авиакатастрофы в издании не уточнили. Представители Salzgitter AG сообщили, что заводу нанесен незначительный ущерб, который не помешал производственному процессу.

В Нью-Йорке разбился легкомоторный самолет. На борту находились шесть человек. Воздушное судно направлялось в аэропорт округа Колумбия в Гудзоне.