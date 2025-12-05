Жертвами ДТП с микроавтобусом в Забайкалье стали пять человек

МВД: пять человек из микроавтобуса погибли на трассе «Байкал» под Читой

Столкновение микроавтобуса Istana с перевозившим дрова грузовиком в Читинском районе привело к гибели двух взрослых и трех детей. Об этом сообщила пресс-служба забайкальского главка МВД.

В ведомстве уточнили, что авария произошла на 1065 километре федеральной дороги «Байкал»

По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в перевозивший дрова грузовик.

В аварии погибли пять человек, в том числе трое детей. Еще двух пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в местную больницу. Все погибшие и раненые находились в салоне микроавтобуса.

Сегодня же стало известно о столкновении микроавтобуса с грузовиком на трассе «Вятка» в Юрьянском районе Кировской области. Внутри пассажирского транспорта находились участники молодежной хоккейной команды «Родина-2». С места аварии врачи забрали четырех пострадавших спортсменов. Предварительным виновником аварии назвали заснувшего за рулем водителя фуры.