Появились кадры с места смертельного ДТП с фельдшерами в Белгороде

В Белгороде два фельдшера погибли в ДТП со скорой помощью и иномаркой. Пресс-служба МЧС Белгородской области опубликовало фото с места происшествия.
Ночью в центре Белгорода автомобиль BMW на полной скорости врезался в скорую помощь. В результате погибли женщины 38 и 45 лет. Четверо человек получили травмы: оба водителя и двое пассажиров BMW.
Водитель иномарки проехал на запрещающий сигнал светофора. За рулем был 28-летний мужчина, работающий детским тренером по ММА, сообщил Telegram-канал Shot. У виновника аварии были все признаки сильного алкогольного опьянения, уточнили авторы публикации.
От сильного удара машину скорой отбросило на тротуар, где она врезалась в стену здания. Туда же отлетела и иномарка.
Главный врач станции скорой медицинской помощи Белгородской области Алексей Жиров от лица коллектива выразил соболезнования родным погибших в ДТП.
«Вся их жизнь — бесконечная преданность выбранному делу, служение людям. Мы навсегда запомним их неуемную жизненную энергию, отзывчивость и неравнодушие к чужим проблемам», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».
Правоохранители возбудили уголовное дело. Прокуратура Белгородской области начала проверку.
Напавший в автобусе на женщин-контролеров москвич предстанет перед судом
Путин поручил блокировать преступные звонки с Украины
Около 30 человек пожар заблокировал в танцевальной студии в Москве
Реконструкцию стадиона «Старт» в Реутове завершат к концу этого года
Бил шнуром и срывал ногти. Под Калининградом задержали мужчину за истязание дочери
Пожизненно осужденный террорист судился с ФСИН за отсутствие солнечного света
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте