Появились кадры с места смертельного ДТП с фельдшерами в Белгороде

МЧС Белгородской области
Фото: МЧС Белгородской области

В Белгороде два фельдшера погибли в ДТП со скорой помощью и иномаркой. Пресс-служба МЧС Белгородской области опубликовало фото с места происшествия.

Ночью в центре Белгорода автомобиль BMW на полной скорости врезался в скорую помощь. В результате погибли женщины 38 и 45 лет. Четверо человек получили травмы: оба водителя и двое пассажиров BMW.

Водитель иномарки проехал на запрещающий сигнал светофора. За рулем был 28-летний мужчина, работающий детским тренером по ММА, сообщил Telegram-канал Shot. У виновника аварии были все признаки сильного алкогольного опьянения, уточнили авторы публикации.

От сильного удара машину скорой отбросило на тротуар, где она врезалась в стену здания. Туда же отлетела и иномарка.

Главный врач станции скорой медицинской помощи Белгородской области Алексей Жиров от лица коллектива выразил соболезнования родным погибших в ДТП.

«Вся их жизнь — бесконечная преданность выбранному делу, служение людям. Мы навсегда запомним их неуемную жизненную энергию, отзывчивость и неравнодушие к чужим проблемам», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Правоохранители возбудили уголовное дело. Прокуратура Белгородской области начала проверку.

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