Появились кадры с места смертельного ДТП с фельдшерами в Белгороде

В Белгороде два фельдшера погибли в ДТП со скорой помощью и иномаркой. Пресс-служба МЧС Белгородской области опубликовало фото с места происшествия.

Ночью в центре Белгорода автомобиль BMW на полной скорости врезался в скорую помощь. В результате погибли женщины 38 и 45 лет. Четверо человек получили травмы: оба водителя и двое пассажиров BMW.

Водитель иномарки проехал на запрещающий сигнал светофора. За рулем был 28-летний мужчина, работающий детским тренером по ММА, сообщил Telegram-канал Shot. У виновника аварии были все признаки сильного алкогольного опьянения, уточнили авторы публикации.

От сильного удара машину скорой отбросило на тротуар, где она врезалась в стену здания. Туда же отлетела и иномарка.