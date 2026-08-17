Жертвами ДТП на трассе в Новгородской области стали двое детей

В Новгородской области в ДТП на трассе М-11 погибли двое детей

Двое детей погибли в аварии на автомобильной трассе М-11 в Новгородской области. Об этом на платформе «Макс» сообщило Управление ГИБДД по региону.

ЧП случилось в Окуловском округе. Toyota Highlander под управлением 45-летнего водителя врезалась в барьерное ограждение, внедорожник загорелся. Всего в машине находились шесть пассажиров.

«В результате ДТП мальчики девяти и 14 лет скончались на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи», — отметили в ведомстве.

Водителя и остальных четырех пассажиров, среди которых двое детей четырех и шести лет, а также двух женщин, доставили в медицинское учреждение с различными травмами.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС, следственно-оперативная группа и Госавтоинспекция. Причины аварии выясняются.

Ранее ребенок погиб в аварии с нетрезвым водителем в Ленобласти.