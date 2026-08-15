Ребенок погиб в ДТП с нетрезвым водителем в Ленобласти

В Приозерском районе в ДТП с пьяным водителем погиб ребенок, полиция проводит проверку. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Смертельная авария произошла в 14:00 на первом километре автодороги «подъезд к поселку Славянка». Водитель автомобиля Citroen C3 не справился с управлением и съехал в кювет.

В салоне машины находились двое детей. В результате аварии пассажирка автомобиля 2018 года рождения умерла на месте происшествия. Водителя и ребенка 2021 года рождения госпитализировали.

Госавтоинспектор сообщил, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Установлено, что алкотестер показал концентрацию паров этанола в выдыхаемом воздухе 0,355 миллиграмма на литр. Установленная законом норма составляет до 0,16 миллиграмма на литр.

По факту ДТП проводится проверка. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Краснодарском крае пассажирский поезд сбил выехавший на пути легковой автомобиль, пострадал водитель машины.