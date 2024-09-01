Жертвами аварии на трассе в Нижегородской области стали восемь человек

Нижегородский Минздрав заявил о восьми погибших в ДТП на трассе М-12

Авария на участке федеральной трассе М-12 в Навашинском районе Нижегородской области привела к гибели восьми человек. Еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Об этом со ссылкой на Минздрав региона сообщил «Интерфакс» .

В ведомстве подчеркнули, что это предварительные данные. На место прибыли бригады скорой помощи из Навашина, Выксы и Кулебак. Кроме того, для эвакуации тяжело пострадавших власти направили два вертолета санитарной авиации.

В областном главке МВД уточнили, что авария произошла около 11:00 на 357-м километре федеральной дороги.

По предварительным данным водитель ехавший в сторону Москвы водитель минивэна не справился с управлением и врезался в отбойник. От удара транспортное средство опрокинулось.

Областная прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств аварии.

В ночь на воскресенье, 1 сентября, водитель автомобиля Mercedes разогнался, не справился с управлением и снес столб на Беговой улице в центре Москвы. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места аварии, на которых видно, что переднюю часть иномарки смяло в «гармошку».