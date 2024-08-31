Mercedes врезался в столб на севере Москвы

Источник 360.ru: Mercedes влетел в столб в Москве, пострадал один человек

ДТП произошло на Беговой улице на севере Москвы. Автомобиль Mercedes врезался в столб, сообщил источник 360.ru в экстренных службах города.

В результате удара пострадал водитель автомобиля. Кроме того, на площади в четыре квадратных метра разлилось топливо.

Информация об аварии поступила в 20:16 31 августа. На место происшествия выехали сотрудники ДПС.

По предварительным данным, Mercedes двигался со скоростью 80 километров в час, потом машину резко занесло вправо, после чего и произошло столкновение со столбом.

Судя по кадрам, которые попали в распоряжение 360.ru, после столкновения машина получила серьезные повреждения. После аварии бок иномарки и одну из дверей сильно смяло, стекла выбило. Капот машины практически разорвало в передней части, двигатель буквально вырвало.

Информации о состоянии водителя не поступало. Обстоятельства ДТП выясняются.

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