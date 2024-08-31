Mercedes врезался в столб на севере Москвы

ДТП произошло на Беговой улице на севере Москвы. Автомобиль Mercedes врезался в столб, сообщил источник 360.ru в экстренных службах города.
Информация об аварии поступила в 20:16 31 августа. На место происшествия выехали сотрудники ДПС.
В результате удара пострадал водитель автомобиля. Кроме того, на площади в четыре квадратных метра разлилось топливо.
По предварительным данным, Mercedes двигался со скоростью 80 километров в час, потом машину резко занесло вправо, после чего и произошло столкновение со столбом.
Судя по кадрам, которые попали в распоряжение 360.ru, после столкновения машина получила серьезные повреждения. После аварии бок иномарки и одну из дверей сильно смяло, стекла выбило. Капот машины практически разорвало в передней части, двигатель буквально вырвало.
Информации о состоянии водителя не поступало. Обстоятельства ДТП выясняются.