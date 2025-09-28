Женщины устроили драку из-за раздачи бесплатной еды в Дагестане

В Избербаше в честь 75-летия города организовали бесплатную раздачу еды на ярмарке. Десятки женщин собрались у столов, что впоследствии привело к давке и драке, сообщили в Telegram-канале «Нетипичная Махачкала | Дагестан».

На кадрах было видно, как горожанки толкали друг друга, кричали и хватали еду. Организаторы пытались успокоить жителей, при этом на их фоне потасовка только усиливалась.

Ранее толпа жителей Дагестана разнесла во время распродажи магазин кроссовок и спортивных костюмов. Желающих приобрести вещи по 99 рублей оказалось так много, что у входа возникла давка.

Похожий случай произошел в магазине стройматериалов в Дербенте. Для покупателей выставили рулоны по рублю. Однако в торговый павильон заявилось слишком много горожан, что привело к суматохе.